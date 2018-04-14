Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»

Смогут ли власти сделать «тунеядцев» отдельной кастой?

Создание базы данных тех, кто не работает по разным причинам или оказался в трудной жизненной ситуации, может быть использовано против людей. Эксперты обращают внимание на то, во что переродился декрет о «тунеядцах».

Что означает «дойти до каждого человека»?

Экономист Сергей Чалый в программе Экономика на пальцах говорит о сборе информации обо всех 4,5 миллионах граждан трудоспособного возраста и полной идентификации человека.

– На самом деле информация собирается не на «тунеядцев», она собирается на всех трудоспособных граждан, – подчеркивает Сергей Чалый.

«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук высказывает сомнения в реализации подобного сценария в Беларуси.

— Во главе страны стоит коллективный феодал, который должен знать при помощи современных технологий, что люди едят, с кем они спят, что они думают, как они себя ведут, какой выбор делают. Это практически реализация Оруэлла — Большого Брата, который следит за всеми, — говорит экономист.

Эксперт объясняет, почему у нас это невозможно:

— Во-первых, у нас есть способ уехать из страны. Во-вторых, практика правоприменения всегда хромает, независимо от того, какие компьютерные технологии будут использованы. В-третьих, сегодня столько проблем совсем другого порядка, что власти думают о том, как обеспечить существование нынешней модели. Они не видят в обществе угрозу для себя. Они видят ее совершенно в другом: в России, в олигархических кланах, в коррупции.

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