Экс-вокалист Deep Purple попал в Минске в больницу с инфарктом

Музыканта доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

Джо Линн Тернер, бывший вокалист группы Deep Purple, госпитализирован в Минске. Об этом TUT.BY сообщает со ссылкой на Больницу скорой медицинской помощи, куда доставили музыканта.

Линн Тернер заменил Иэна Гиллана в группе Deep Purple, но в 1992 году был уволен из-за творческих конфликтов.

В 2012 году музыкант заявил, что хочет переехать в Минск к своей белорусской жене — юристу-международнику Майе Козыревой.

Линну Тернеру сейчас 66 лет.

Майя Козырева отказалась от комментариев о состоянии здоровья супруга.

Как сообщает БЕЛТА, певца экстренно госпитализировали с инфарктом миокарда, и сейчас ему оказывают необходимую медпомощь. Состояние музыканта стабильное.