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Общество
14.04.2018
Неточный подсчет: сколько стоит быть тунеядцем?

По новому декрету это в 2,5 раза дороже, чем раньше.

«Комсомолка» изучила стоимость государственных услуг, за которые неработающим гражданам придется платить по полной программе с 2019 года.

Пока еще неизвестно о том, какие именно услуги будут входить в этот перечень. Но недавно, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко рассказал о том, что тунеядцы будут оплачивать без субсидий услуги ЖКХ и медицины.

Коммуналка

Для расчетов взяли такие параметры: квартира 30 квадратных метров, потребление воды в пределах 140 литров в сутки, с декабря по февраль на отопление уходит по 1 Гкал, в ноябре и марте — по 0,6 Гкал, а за половину октября и половину апреля - по 0,4 Гкал. Каждый месяц тунеядец потребляет по 150 кВ*ч электроэнергии и пользуется газовой плитой. Также в доме заварен мусоропровод. Живет человек один. Ведь мы пока на самом деле не знаем, как будут выкручиваться коммунальники с квартирами, в которых проживает и тунеядец, и работающие члены семьи. Но сейчас не об этом. Все расчеты мы сделали по нынешним тарифам на ЖКУ.

За весь год тунеядец заплатит на 1008 рублей больше, чем нетунеядец. Причем такой разрыв получился как раз из-за слишком дорогого стопроцентного тарифа на отопление и подогрева воды. Так что на зиму лучше работу найти.

Медицина

По данным Белстата, в 2017 году в среднем один белорус посещал врача 13,8 раза за год. Достаточно много для здорового человека. Но для подсчетов мы решили взять условно здорового человека. Это будет мужчина или женщина старше 40 лет. Во многих минских поликлиниках есть такая услуга, как «личный врач-терапевт». В нее входит посещение самого врача, а также прохождение различных функциональных диагностик, анализов и т. д. Также вы сможете к нему обращаться, если вдруг заболели ОРВИ. Стоимость такой услуги — от 150 рублей в год. Прибавить к этому посещение два раза в год стоматолога, а также одно лечение кариеса (по ценам госполиклиники) — выходит порядка 200 рублей.

Итого: по новому декрету быть тунеядцем дороже почти в 2,5 раза, чем по старому

Если с 2019 года тунеядцы будут оплачивать по стопроцентным тарифам услуги медицины и ЖКХ, то только по нашим расчетам, которые мы привели выше, один человек в год будет тратить около 1200 рублей. Напомним, что прежний документ, Декрет №3, обязывал тунеядцев уплачивать налог в 20 базовых величин. Сейчас это 490 рублей. Получается, что новый декрет своими услугами увеличивает финансовую нагрузку на тунеядцев почти в 2,5 раза!

Но, оговоримся: это пока не точно. Ведь со следующего года точно поднимется коммуналка, и не факт, что она будет так сильно отличаться от стопроцентной. Кроме того, возможно, законодатели предоставят людям бесплатно посещать терапевта и сдавать в год пару анализов. В общем, поживем — увидим.

 
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