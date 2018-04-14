Вот это да! Председателя Гомельского райисполкома уволили за прогулы

Главу райисполкома сняли за непосещаемость, но где сейчас «гуляет» Александр Ситница так и осталось загадкой.

Информация о пропаже председателя Гомельского райисполкома появилась на днях, после того как его имя исчезло на официальном сайте учреждения.

Куда подевался Александр Ситница, попыталась выяснить и БЕЛТА.

— В соответствии с распоряжением председателя Гомельского облисполкома с 12 апреля 2018 года Ситница А.М. освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы), — прокомментировали в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Однако где сейчас «гуляет» экс-председатель так и осталось загадкой.

Напомним, ранее появилась информации, что Александр Ситница задержан правоохранительными органами. Местный интернет-ресурс «Сильные новости» пишет, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Однако никаких уголовных дел пока заведено не было — речь шла только о проверке. Но практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.

В областном управлении и центральном аппарате Следственного комитета уголовного дела в отношении Ситницы нет.

В УВД Гомельской области сказали, что им ничего неизвестно о бывшем руководителе райисполкома.

Пока получить комментарий в КГБ не удалось.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.