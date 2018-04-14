МИД Беларуси: «Ситуация в Сирии превращается в межгосударственный вооруженный конфликт»

Белорусский МИД решительно осудил удары, нанесенные по территории Сирии 14 апреля.

«Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона», — отметили в ведомстве.

МИД Беларуси призвал все вовлеченные стороны немедленно прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

«Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии», — отмечается в сообщении.

В МИД уверены, что организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.

«Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности», — говорится в заявлении.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам. Основанием для удара по Сирии стала предполагаемая химическая атака, жертвами которой стали 70 человек в Думе в начале апреля. Страны Запада возложили ответственность за атаку на Башара Асада и Россию. Российская сторона опровергла эти заявления и обвинила в провокациях Великобританию.