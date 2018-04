США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

В ночь на 14 апреля по сирийским объектам были выпущены ракеты. Трамп объявил о совместной операции США с Великобританией и Францией.

Удары начали наносить в 9 часов вечера по американскому времени (4 утра по минскому времени). По данным военных, были атакованы «научный центр в Дамаске, склад химического оружия в западном Хомсе, хранилище химикатов и командный пункт неподалеку от Хомсы».

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что удар по Сирии был однократным, однако глава Пентагона не исключил очередных военных акций в будущем.

— Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие, — добавил он.

