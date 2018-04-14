США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии

Трамп обратился к России.

В ночь на 14 апреля по сирийским объектам были выпущены ракеты. Трамп объявил о совместной операции США с Великобританией и Францией.

Удары начали наносить в 9 часов вечера по американскому времени (4 утра по минскому времени). По данным военных, были атакованы «научный центр в Дамаске, склад химического оружия в западном Хомсе, хранилище химикатов и командный пункт неподалеку от Хомсы».

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что удар по Сирии был однократным, однако глава Пентагона не исключил очередных военных акций в будущем.

— Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие, — добавил он.

При этом в Пентагоне заверили, что цели для удара в Сирии подбирались таким образом, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.

В Минобороны России рассказали, что по объектам в Сирии были выпущены более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, исследовательскому центру в Барзе нанесен материальный ущерб. В результате попадания нескольких ракет разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. При атаке на складские комплексы в Хомсе несколько ракет были сбиты, а некоторые из них под воздействием средств ПВО изменили траекторию полета и отклонились от заданных целей. В результате пострадали трое гражданских. ​​ПВО Сирии перехватило несколько ракет, нацеленных на Дамаск, но научный центр в столице Сирии также пострадал.

Трамп обратился напрямую к России в связи с ударами по Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем телевизионном обращении в связи с началом ударов по Сирии, напрямую обратился к союзникам Арабской республики – России и Ирану.

— Иран и Россию я спрашиваю: какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира могут оцениваться друзьями, которых они поддерживают. Ни одна нация не может преуспеть, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и диктаторов-убийц, — сказал Трамп, сообщает РБК.

Он напомнил, что в 2013 году Путин и его правительство пообещали миру, что они будут гарантировать ликвидацию химического оружия Сирии.

— Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция — это прямой результат неспособности России сохранить это обещание. Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь или присоединится к цивилизованным нациям в качестве силы стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладить с Россией и, возможно, даже с Ираном, а может и нет, — сказал Трамп.

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Великобритания и Франция подтвердили участие в операции

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что одобрила точечные военные удары в Сирии, которые, по ее словам, направлены против химического оружия в этой стране.

— Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и прицельном ударе, в ходе которого сделано все, чтобы избежать последствий для мирного населения и который не приведет к дальнейшей эскалации противостояния в регионе, — заявила она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Франция не может мириться с применением химического оружия в Сирии.

По его словам, он приказал ударить по Сирии, так как «десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием».

— Красная линия была пересечена, — добавил он.

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Напомним, что США с союзниками заявили, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте произошла химическая атака, жертвами которой стали 70 человек. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на Башара Асада и Россию. Российская сторона немедленно опровергла все обвинения, обвинила в провокациях Великобританию и сообщила, что в случае атаки со стороны США оставляет за собой право «сбивать ракеты и уничтожать источники огня». В ответ на это президент США Дональд Трамп в твиттере порекомендовал России приготовиться, «потому что они прилетят».

Путин назвал действия США актом агрессии

Владимир Путин отреагировал на ситуацию. Он заявил, что применение химического оружия было инсценировкой, став предлогом для ударов и назвал произошедшее актом агрессии.

«Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом, — цитирует заявление Путина сайт Кремля. — Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

По словам Путина, российские военные эксперты не обнаружили следов применения хлора или других отравляющих веществ, при этом «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».

Путин также отметил, что эскалация ситуации в Сирии оказывает разрушительное воздействие систему международных отношений. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН «для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Ранее атаку на Сирию осудил белорусский МИД, заявив, что «ситуация превращается в межгосударственный вооруженный конфликт».

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