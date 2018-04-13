Гомельский райисполком остался без председателя. Где сейчас Ситница — неизвестно

С официального сайта Гомельского райисполкома исчезла информация о том, что Александр Ситница является председателем исполкома. В течение дня журналисты TUT.BY пытались выяснить обстоятельства данной отставки.

Источник в райисполкоме сообщил, что неделю назад Ситница «ушел на больничный», а позже пришла бумага о том, что теперь за все будет отвечать первый зампред Алексей Жерносеков. На все вопросы о Ситнице он ответил: «Не знаю».

В приемной руководителя райисполкома сказали, что не располагают информацией о местонахождении Ситницы. «Если милиция не знает, то мы тем более не знаем», — сказали там.

По информации БелаПАН, Александр Ситница задержан правоохранительными органами. Местный интернет-ресурс «Сильные новости» пишет, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Однако никаких уголовных дел пока заведено не было — речь шла только о проверке. Но практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.

В областном управлении и центральном аппарате Следственного комитета уголовного дела в отношении Ситницы нет.

В УВД Гомельской области сказали, что им ничего неизвестно о бывшем руководителе райисполкома.

Получить комментарий в КГБ не удалось.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.