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Комментарии
13.04.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Мы с вами похохочем, когда возьмем в руки айфоны, сделанные на зло Америке умельцами Кривожопинского механического завода»

Теперь Телеграм нужно не скачивать или подписываться на его каналы, теперь в Телеграм нужно вступать.

В пятницу, 13-го, Телеграм стал движением сопротивления. Стал не по своей воле. Я принципиальный противник насилия. Я не хочу революции, баррикад и стрельбы. Вступление в Телеграм — это ненасильственный способ борьбы.

Но это не борьба с властью. Потому что в нашей стране нет власти. Нет власти в стране, где после гибели 41 ребенка губернатора отправляют в кресло спикера — вместо того, чтобы отправить его на помойку. Нет власти в стране, где люди задыхаются от смердящих свалок. Нет власти в стране, где разбивается самолет, а останки погибших до сих разбросаны по полю как объедки, а семьи не могу похоронить своих родных — даже спустя два месяца и похорон им ждать может полгода, а может год.

Нет власти в стране, которая открыто провозглашает себя пиратом и официально разрешает воровство. Но мы с вами похохочем не теперь, а когда возьмем в руки айфоны, сделанные на зло Америке умельцами Кривожопинского механического завода, и поймем, что даже тупо срисовать они ни черта не могут. Поэтому никакой власти в стране нет, а есть государство. В разных ситуациях то смешное, то глупое, то подлое, то гадкое, но всегда бездарное.

Мы вспоминаем в эти дни Гагарина. Через 16 лет после кошмарнейшей из всех войн, наша страна сумела совершить величайший прорыв к мечте — отправить человека в космос! А мы в 2018 году все еще киваем на 90-е, объясняя свою полную неспособность сделать хоть что-то полезное. Не можем сделать автомобиль, не можем сделать телефон, телевизор, компьютер. Мы картошку не можем вырастить и везем ее из Израиля. Чеснок везем из Китая!

Сергей Брин никогда не сделал бы Гугл, если бы остался в России. И тем поразительнее достижение Павла Дурова, создавшего компанию мирового уровня и технологию, которая взбесила чекистов, ведь они реально ничего не могут сделать с Телеграмом!

В стране нет власти, но есть государство, которое готово уничтожить даже то немногое, чего наша стране вопреки всему достигла. И вы должны понимать, что блокировка Телеграма — это не просто потеря одного из способов отправить стикер или смайлик. Государству было бы проще, если бы вообще не было никакого интернета и телефонов.

Идеальный гражданин для нашего государства — это неграмотный оболдуй с мотыгой, который копает от забора до обеда и не способен ни мыслить, ни сопротивляться. И сейчас вы выбираете не между Телеграмом и его блокировкой. Выбор иной — между Свободой и ленью, между Свободой и равнодушием. Там, где начинаются равнодушие и лень — кончается свобода. Поэтому лично для меня сейчас быть в Телеграме — это не просто писать туда заметки. Это дело принципа и дело чести.

 
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