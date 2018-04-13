Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами

Зацепило! Глава Беларуси выразил недовольство фигурами спортсменов, которые якобы «не следят за своим весом».

— Минспорту совместно с Минздравом необходимо навести порядок в питании спортсменов. Какой вы хотите от них результат, если они не следят за своим весом? Почему этот вопрос не контролируют врачи национальных команд? — вопрошал Лукашенко на совещании о развитии зимних видов спорта, сообщает БЕЛТА.

Дошло до того, рассказал президент, что его врачу пришлось совместно с диетологами заняться питанием отдельных спортсменов. Некоторые из них совсем не соблюдали режим питания, а при необходимости сбросить вес старались решить эту проблему за несколько дней народными способами.

Упрек Лукашенко в адрес нестройных фигур спортсменов вызывает некоторое недоумение. Особенно после того, как сам глава Беларуси не так давно рекомендовал им в качестве допинга использовать сало. Впрочем, и теперь Лукашенко не стал открещиваться от своих слов.

— Все в социальных сетях обсуждали, когда я в шутку сказал, что лучший допинг — это сало. Это не я придумал. Это лучший энергетик для любого спортсмена, особенно для хоккеиста, лыжника, — повторил свою мысль глава государства.

Судя по всему, сам президент активно пользуется данным энергетиком. Журналисты в последние годы не раз обращали внимание, что фигуру президента все сложнее назвать спортивной, а прежние костюмы сидят на нем далеко не идеально.

Когда же на встрече с журналистами госСМИ 11 апреля Лукашенко решил озвучить свою диету, у многих это вызвало смех и серьезные подозрения в неэффективности системы питания президента.

Вопросик на миллион: «У них там в Администрации нет зеркал?»

Впрочем, справедливости ради отметим, что в последнее время глава Беларуси действительно выглядит менее грузно (по крайней мере, на фотографиях его пресс-службы). И, судя по всему, все же сидит на диете.

Хотя, до идеальных пропорций Александру Григорьевичу еще очень далеко. Но как это обычно бывает с худеющими людьми, у них часто возникает непреодолимое желание заставить и других ограничивать себя в еде. Похоже, это произошло и в случае со спортсменами. Хотя, честно говоря, посыл был явно смехотворен, учитывая физические данные адресата и самого поучающего.

Но даже не это самое смешное в данной истории. В конце концов, какая разница, кто сколько весит. Главное — насколько эффективно он может выполнять поставленные задачи. И президента это тоже касается.