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Общество
13.04.2018
Еврорадио
Странные госзакупки: лазерный тир для БелАЭС и электрокар для гольфа в МВД

Департамент охраны Министерства внутренних дел решил увеличить свой автопарк на один электромобиль. Правда, это будет вовсе не знаменитая Tesla.

Кадр с фильма Полицейская академия

Судя по техническим характеристикам лота, ведомство планирует закупить... гольф-кар на четыре места. МВД готово заплатить за него 35 тысяч рублей

Представители минской компании «Аксиома-групп» подтвердили Еврорадио, что планируют участвовать в конкурсе на эту закупку.

«Основная специфика использования таких автомобилей в нашей стране — территории, где недопустимо применение обычных автомобилей, — рассказывают в «Аксиома-групп». — Это санатории, туристические комплексы, аэропорты, логистические центры, спортивные объекты».

Есть у бизнесменов и версия о том, для чего электромобиль понадобился Департаменту охраны МВД:

«Сначала было предположение, что они будут использовать его для патрулирования парков. Однако оказалось, что использовать электромобили планируется на спортивных объектах. Видимо, готовятся к проведению Европейских игр в 2019 году, планируют задействовать их в охране стадионов. Пока тендер только на один автомобиль — вероятно, для обучения сотрудников. В случае успешного тестового испытания, возможно, будут закупать их уже массово».

Поставку гольф-кара ждут на складе Департамента охраны в деревне Горани Минского района, возле трассы Минск — Гродно. Здесь на площади в 77 гектаров располагается «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь». Не исключено, электрокар нужен банально для того, чтобы передвигаться по этой немаленькой территории.

Но гольф-кар — это не единственная странная закупка, которую нам удалось найти. Белорусская АЭС недавно провела тендер на... лазерный стрелковый тренажёр. Это уже какие-то "Звёздные войны" в индустриальных ландшафтах!

Устройство стоило 15 тысяч рублей. Как объяснил поставщик, закупка проводилась для подразделений охраны станции.

«Цена зависит от количества лазерного оружия, наличия ноутбука, проектора и специальных программ. Одна единица лазерного оружия стоит около тысячи рублей. Цена на комплекты — от 7 до 12 тысяч рублей».

На охране Белорусской АЭС, естественно, экономить не нужно. Кто знает, возможно, занятия на лазерном стрелковом тренажёре когда-нибудь помогут спасти станцию ​​от нападения террористов?

Правда, не совсем понятно, почему дирекция АЭС сама должна тренировать охранников. Станция будет находиться под охраной военных. 11 октября стало известно, что под Островец в Гродненскую область, где строится АЭС, передислоцируется 1146 гвардейский зенитно-ракетный полк . До 1 мая подразделение, которое ранее находилось в Барановичах, уже разместится на новом месте несения службы.

 
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