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13.04.2018
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В «секонд» как на работу: могилевчанка рассказала, почему не стоит торопиться в магазины за обновками

Она знает, как обновить старое пальто и не «обидеть» никому не нужные вечерние платья.

Знакомьтесь: Кристина Гладченко, ремесленница, которая показывает, как превратить хлам в оригинальные украшения. Рукав от старой блузы, кусок от кожаной куртки, винтажное кружево из бабушкиного сундука… Пару лет назад Кристина поняла, что закупать новые материалы для рукоделия совсем не обязательно: это достаточно дорого, да и выбор в магазинах не так велик, как хотелось бы.

Фото из архива героини

Дома у каждого найдётся немало вещей, которые давно никто не носит. Попросила знакомых приносить ненужную одежду, а ещё обратила внимание на секонд-хенд и не ошиблась.

– В секонд-хендах можно приобрести интересный текстиль по очень низким ценам: разнообразие цветовой гаммы и фактур. Часто попадалась одежда, сшитая из качественных дорогих тканей, которые у нас на прилавках просто не найти, – говорит Кристина. – Желающих купить старомодные бальные и вечерние платья в Могилёве немного, поэтому мне удаётся приобрести их за копейки. А это, между прочим, отличное сырьё для будущих украшений: брошей, повязок для греческих причёсок, ободков, резинок для волос, диадем и многого другого. В ход идут и старые пуговицы, и бусины из бижутерии, части сломанных серёжек.

На прилавках часто – некачественные «однодневки»

У Кристины подрастают две дочери, да и самой хочется всегда выглядеть ухоженной и красивой. Собеседница отмечает: в магазинах даже красивые резиночки для волос стоят недёшево. А качество, к сожалению, оставляет желать лучшего – надолго их не хватает. К тому же многие из украшений содержат нежелательные для природы компоненты – например, блёстки (напомним, это микропластик, который загрязняет водоёмы).

Однажды она решила попробовать создавать для себя и дочерей украшения собственными руками. Попробовала – получилось. А со временем появились и заказы. Оказалось, что людям нравятся эксклюзивные изделия.

Из последнего – воротник-колье. Вряд ли кто-то догадается, что в основе его – старая блуза. В ход пошло всё: и ткань, и пуговички. Практически без отходов. Финансовые вложения тоже минимальны: блуза стоила 1,5 рубля, колье «улетает» за 10.

Фото из архива героини

Бывали времена, когда приходилось спать всего по три часа в сутки: всю ночь кипела работа, а утром бежала на почту отправлять готовый заказ. Однажды, когда у мужа были временные трудности с работой, семья пару месяцев жила на доходы от рукоделия. Тогда-то и стало понятно, что такое хобби может не только радовать, беречь природу, но и кормить, – рассказывает Кристина.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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