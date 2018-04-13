Бензин снова дорожает, дизель — дешевеет

Все на копейку.

Очередное подорожание бензина в Беларуси произойдет уже в субботу, 14 апреля. Как сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», цены на автомобильный бензин увеличиваются на 1 копейку. Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 27 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 35 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 56 копеек. А вот розничные цены на дизельное топливо снижаются на 1 копейку — 1 рубль 36 копеек.

Это седьмое подорожание в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 4 апреля: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку.