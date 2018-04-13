Роза: «Сначала прошла «базу», потом «телеску», «охоту»

Полиция Таиланда предъявила новые обвинения Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) по делу о проведении нелегального секс-тренинга в Паттайе.

Как сообщил журналистам представитель полиции города, обвиняемым грозит до 10 лет заключения.

Участница «гарема» Алекса Лесли рассказала про арест и тюрьму в Таиланде. Русская служба Би-би-си поговорила с экстрадированной в Россию Дианой Симук. Как и другие последователи Лесли она взяла себе псевдоним — Роза.

— Роза — это имя, которое вам Алекс дал, как Травка или Рыбка?

Мы сами придумываем себе имя, сами решаем, как будем называться. Я в «теме» где-то с ноября позапрошлого года. Моя подруга как-то дала мне книгу — Кодекс. Я прочитала, увлеклась книгой, стала искать больше информации. Мне стало интересно, и я пришла на тренинг.

Сначала прошла «базу», потом «телеску», «охоту» [тренинги Алекса Лесли разного уровня сложности - после финального обучения женщина получает титул «охотницы» на мужчин].

Соблазнение — это жизнь. Соблазнение — это правильная коммуникация с людьми. Мы соблазняем всех, кого встречаем. Если ты хочешь соблазнить конкретного человека, выходит так, что ты соблазняешь все его окружение.

— Насколько ваша жизнь изменилась после того, как вы прошли тренинги?

— Это обучение не только взаимоотношениям между мужчиной и женщиной, обучение идет и лидерству, и управлению. Это развитие себя в разных сферах. Я могу себя правильно поставить с любым человеком. Стала сильнее, увереннее, лучше, отношения с людьми наладились. Я не понимала, как правильно общаться, а мне это дали.

— Настя Рыбка попадала в СМИ с какими-то эпатажными историями: то секс на набережной в центре Москвы, то поход в штаб Навального. Вы тоже занимались чем-то подобным?

— Меня рядом с ними, к сожалению, не было в этот момент — были другие дела. Но я хотела бы быть с ними [на набережной]. Ну смотрите, рождение детей — это позор? Занятие сексом — позор? На самом деле, кого ни спроси, большинство людей занимались сексом в общественных местах. Многие снимали секс на камеру. Так почему это считается позорным?

Есть некоторые люди, которые очень сильно зажаты, и считают, что могут указывать другим, что делать. Они думают, что если они сами начнут это делать, их загнобят. Они боятся, поэтому начинают так же указывать другим. А я не боюсь. Чего стесняться. Если девушка нашла парня, который ей нравится, которого она хочет — в чем проблема? Стеснение вызывает то, что считаешь плохим. А если тебе нравится молодой человек, что в этом плохого?

— Расскажите про Таиланд, как там всё происходило. В последний день тренинга Лесли в зал вошла полиция...

— Я очень удивилась, я не понимала, что они вообще здесь делают. Там была переводчица, довольно грубая в общении, и она нам не хотела говорить [в чем дело]. Отобрали десятерых человек, остальных отпустили, а нас отвезли в участок. В участке нам сказали, что нам уже предъявлено обвинение.

— Страшно было?

— Любопытно. Не верилось как-то. Чувство было, будто это не с нами происходит. Мы были удивлены, мы ведь ничем противоправным не занимались. Было так много версий, почему это произошло, что их не вспомнить. О том, что на свободе мы окажемся не скоро, мы вообще понятия не имели.

Мы [несколько дней] сидели в чем-то вроде обезьянника — я не знаю, как это место называется, но похоже на темницу. Потом был суд. Нам сначала поставили одну сумму залога, а потом резко ее увеличили — на всех не хватило. Поэтому по залогу смогли выйти только шесть человек, но им сразу же отменили визы и отвезли в [иммиграционную] тюрьму в Бангкок. Они как бы были под залог выпущены, но у них нет визы, поэтому они заключаются в тюрьму. А нас четверых отправили в паттайскую тюрьму Нонг Пла Лай.

— Как выглядит тайская тюрьма?

— Я была в двух тюрьмах: в Нонг Пла Лае и Бангламунге. На воду у меня там была аллергия. Спали мы на полу: одно покрывалко стелили под себя, второе делали подушкой, а третьим — маленьким и колючим — я накрывалась. Спим с включенным светом. По ночам холодно, мерзнут почки. Вместо туалета там дырка в углу камеры. Первую неделю мне не выдавали сланцы, и я ходила босиком по раскаленному бетону.

Чем мы там занимались? В основном сидели на бетоне. Расписание было такое: в 5:30 утра встают, в 9:30 отбой. Утром молятся, и считаются, сколько людей. Идут в душ, снова молятся, потом какой-то гимн. Кто-то идет работать, кто-то убирается, кто-то просто сидит. Меня послали вышивать бисером на тканях. Еда три раза в день — рис с какой-то похлебкой. Похлебку есть невозможно, от нее тошнит. А рис можно есть.

Вода грязная, у всех какие-то проблемы с глазами: глаза желтые, капилляры тянутся к радужке, а белок оплывает на радужку глаза. Это видеть страшно. Со мной такого не случилось — мне кажется, для этого нужно больше времени, чем я пробыла. Я там была 23 дня.

В Нонг Пла Лае я была одна, и еще три пацана в мужской части. Общаться нам не давали.

— Вы вообще кого-то там понимали?

— Тайцы знают английский очень слабо. Там было два человека, которые знали русский: точнее, одна знает, другая еле понимает, но может отвечать на английском. С некоторыми удавалось общаться на английском. Остальных можно было разве что спросить, за что они сидят.

В основном в этой тюрьме сидели за наркотики, за воровство — то есть это уголовные дела. А у нас дело не уголовное, но нас все-таки привезли в эту тюрьму. В оранжевой одежде были те, кто ожидает суда, в голубой — те, кто уже получил срок.

А тюрьма в Бангламунге — место, похожее на темницу. Сидишь на клочке бетона: три стены и решетка. Наверху лампа, которая светит холодным светом. И все время, что ты там находишься, ты не видишь дневного света. Там очень грязно, сыро, капает вода на тебя, а спишь на холодном бетоне, даже нечего постелить. Там мы неделю ждали, пока нас депортируют.

— Вы в тюрьме заболели?

— Здоровье там подорвалось. Я недавно упала в обморок, у меня кашель, боль в ушах. Раньше со мной такого не было. Врач сказал, что это острый бронхит. А Денис весь покрыт сыпью, он очень горячий, опухла щека. Он на постельном режиме сейчас.

— Когда вы прилетели в Москву, что происходило на границе?

— Нас провели отдельной дорожкой от самолета. Спрашивали, сколько вы были в Таиланде, почему вас выслали, чем вы там занимались, где живете — общие вопросы. И наконец сказали: «Выпускаем вас в Россию».

— Почему вы прилетели только вдвоем?

— Должны были выслать еще Игоря [Кучерявенко], но у него был рейс на следующий день, и тогда уже сказали, что там какие-то новые обвинения.

По-моему, это какие-то нелепые обвинения. Чтобы изнасилование какое-то… Такого не было. Ну не могло быть такого. Это придумано, чтобы наши ребята подольше остались в тайской тюрьме. Ребятам в IDC (миграционная тюрьма в Бангкоке) запретили передачи, свидания, запретили все.

Ну не может быть такого сильного внимания к такому маленькому обвинению как work permit (Разрешение на работу).

Кузнецов: «Настю Рыбку наказывают показательно, потому и быстро»