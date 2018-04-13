В финале Лиги чемпионов сыграет команда-сенсация

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов футбольных еврокубков.

В 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют следующие пары:«Бавария» — «Реал», «Ливерпуль» — «Рома».

Таким образом в финале точно окажется команда, которую ранее не рассматривали в числе претендентов на главный еврокубковый трофей. Напомним, в четвертьфинале «Рома» сенсационно выбила из турнира «Барселону», а «Ливерпуль»довольно неожиданно обыграл «Манчестер Сити».

Матчи полуфиналов пройдут 24-25 апреля и 1-2 мая. Финал состоится 26 мая в Киеве.

В 1/2 финала Лиги Европы сыграют следующие пары: «Арсенал» – «Атлетико», «Марсель» – «Ред Булл» (Зальцбург).

Матчи полуфиналов пройдут 26 апреля и 3 мая. Финал состоится 16 мая в Лионе.

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