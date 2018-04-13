Дуров отреагировал. Фотофакт (плюс советы пользователям)

Создатель Telegram высказался о решении российского суда о блокировке мессенджера в России.

Павел Дуров отреагировал на опрос в Instagram-истории одного из пользователей. На вопрос: «Заблокируют ли Telegram?» - ответил «нет».

Топовые Telegram-каналы – о блокировке: «Бунт стариков»

Что стоит иметь в виду пользователям

Также в пятницу днем Павел Дуров дал несколько советов:

1. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована.

2. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

3. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play.