Рыковцева: «Держатся за Сирию, как за виагру»

Российский обозреватель – о диагнозе государству.

– Их цель понятна. Выгнать нас из Сирии, чтобы мы превратились снова в третьеразрядную страну! – пишет Елена Рыковцева в Facebook. – Это у Соловьева колотится верный путинец Семен Багдасаров. Совсем обезумели. Не слышат себя. Превратились снова (!) в третьеразрядную страну.

Без участия в сирийской операции Россия третьеразрядная страна, ноль, ничто, импотент. Держатся за Сирию, как за виагру. Все, чем способны обратить на себя внимание – трясти своими ВКС.

И этот диагноз своему государству ставят самые преданные государственные политологи. Редкий случай, когда не с чем поспорить.