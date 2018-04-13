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13.04.2018
TUT.BY
По делу «парня с пилой» допрашивают экспертов: «Крайне опасен даже в условиях колонии»

В пятницу в суде Могилева продолжился громкий процесс.

Молодого человека обвиняют в том, что он с ножом набросился на контролеров шкловской колонии. А незадолго до этого Минским городским судом Владислав Казакевич был приговорен к 15 годам лишения свободы за нападение в ТЦ «Европа».

Процесс по делу о нападении в шкловской колонии начался 11 апреля. Казакевичу предъявили обвинение в приготовлении к убийству и покушении на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также — в нападении на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного. Ему грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное наказание.

Процесс ведет судья Сергей Королев, потерпевшими по делу признаны три человека: начальник ИК-17 Сергей Петракович, его заместитель Алексей Москалев и старший контролер Алексей Кузан.

11 апреля в суде просмотрели записи допросов Казакевича во время следствия и допросили потерпевших. Вчера суд выяснял, откуда в колонии взялся нож и как он попал к Казакевичу.

13 апреля потерпевшие в суде не присутствуют.

Адвокаты Владислава Казакевича попросили суд рассмотреть заключение независимого эксперта Анатолия Кривошеева, врача-психиатра с 19 летним опытом работы, судебно-психиатрического эксперта, представителя организации «Справедливая медицина». Судья его зачитал, приобщил к делу и разрешил допросить Кривошеева в качестве свидетеля.

Мнение Кривошеева кардинально противоположно мнению экспертов, которые считают, что и в момент убийства Елены Александронец и нападения на других посетителей торгового центра, и в момент нападения на сотрудников колонии молодой человек был вменяем и отдавал отчет своим действиям.

Анатолий Кривошеев считает, что Казакевич страдает хроническим психическим заболеванием — шизофренией. Такой вывод эксперт сделал после исследования данных о Казакевиче с 2014 по 2017 годы — в том числе материалов уголовного дела с показаниями пострадавших.

Независимый эксперт считает, что Владислав страдает простой формой шизофрении с детства. После перенесенного психоза шизофренический процесс продолжился и прогрессировал. Владислав Казакевич предпринял несколько неудачных попыток суицида, после которых говорил, что «нужно довести все до конца».

Напомним, парень стоял на учете с диагнозом «шизотипическое расстройство», с которого его сняли по заявлению в конце 2015 года. Тогда же Казакевич перестал принимать антипсихотические препараты. По мнению Кривошеева, это усугубило заболевание: его психическое здоровье значительно ухудшилось, что привело к нападению в ТЦ «Европа» и нападению на сотрудников колонии.

Эксперт отмечает одинаковое для обоих случаев состояние Казакевича с явными признаками нарушения по шизофреническому типу: нарастание внутреннего напряжения, кататоническая вспышка — нападение на людей с целью убийства, затем эмоциональный спад, апатия. При этом во время кататонической вспышки у молодого человека наблюдались эмоциональная холодность, отсутствие инстинктов самосохранения. Кривошеев считает, что в колонии психическое состояние обвиняемого лишь ухудшилось.

Эксперт утверждает, что Владислав был болен и не мог руководить своими действиями во время обоих нападений: ему необходимо принудительное лечение, он крайне опасен даже в условиях колонии.

Далее по скайпу начали допрос экспертов, которые сделали вывод о том, что Казакевич был вменяем и полностью руководили своими действиями. Эксперты находятся в Минском городском суде. Связь плохая, поэтому суд решил пригласить их в Могилев на заседание 14 апреля.

Эксперт госкомитета судебных экспертиз Юлия Лисицына успела рассказать, что эксперты решили, что закрытость, повышенная агрессивность — это просто особенности характера Владислава. В сущности, выводы по факту нападения на сотрудников колонии были теми же, что и по делу о нападении в ТЦ «Европа».

После просьбы судьи назвать симптомы шизотипического расстройства личности — и те из них, которые выявили или не выявили у Казакевича, Юлия Лисицына растерялась. Она сказала, что не может назвать их все с ходу, вспомнила только один — «чудаковатый внешний вид». На что адвокаты заметили, что даже они могут назвать более одного признака.

Подготовка эксперта Лисицыной вызвала у них вопросы.

 
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