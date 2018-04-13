Пришли в шаурменную с весами: итог эксперимента

На Youtube появился видеоролик об эксперименте минчан, которые решили проверить, сколько на самом деле весит шаурма в торговой точке на улице Якуба Коласа.

В итоге зафиксировали, что на три шаурмы пришлось около 600 грамм обвеса.

Один из авторов ролика Сергей рассказал Onliner.by, что вначале обман зафиксировали с помощью весов в офисе. Чтобы развеять сомнения, в следующий раз Сергей с коллегами захватили весы с собой и отправились в бывшую «Хутка-смачна» на перекрестке улиц Коласа и Хмельницкого.

— Взяли две средних (650 граммов за 6 рублей) и одну «Фантазию» (750 г за 8 рублей). А потом еще маленькую — 450 граммов за 4 рубля. Взвесили, и вот что получилось: вместо 750 граммов — 570 граммов, вместо 650 граммов — 428 граммов и 465. Маленькая шаурма оказалось самой честной — всего 25 граммов недовеса, – рассказал Сергей.

— После вопросов к повару и кассирше начались возмущения: «Да я мяса как себе кладу, я мог бы вообще одной капусты положить! Что я тебе сделал? Я никого не обманываю! Разве кто-то голодным оставался?» С прилагающимися эмоциями. В итоге мы попросили жалобную книгу — не дали. Мы вызвали милицию — им ответили, что только-только открылись, не успели еще книгу завести.