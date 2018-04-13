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13.04.2018
Суд «немедленно» заблокировал Telegram в России

Позиция мессенджера остается прежней: требования ФСБ неконституционны.

Рисунок Алексея Меринова

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к популярному мессенджеру. По словам судьи, решение подлежит немедленному исполнению, сообщает ВВС.

Роскомнадзор подал иск 6 апреля – на следующий день после истечения срока, которое ведомство отвело Telegram на передачу Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей шифрования. Требование передать эти ключи прописаны в пакете законов Ирины Яровой и Виктора Озерова, который Госдума приняла в 2016 году.

Криптографические ключи – это секретные коды, которые используются в алгоритмах мессенджера для чтения и шифровки сообщений. По словам предствителей мессенджера, коды невозможно выдать, поскольку они постоянно меняются и находятся в разных юрисдикциях.

ФСБ и Роскомнадзор настаивали, что мессенджер используют террористы, и чтение приватной переписки позволит бороться с преступностью.

Иску предшествовала сначала публичная перепалка главы Роскомнадзора Александра Жарова с основателем Telegram Павлом Дуровым, поводом к которой стало требование зарегистрировать мессенджер в реестре операторов распространения информации.

Ключи шифрования ФСБ стала требовать после того, как мессенджер был включен в реестр. Telegram требование игнорировал, ФСБ подала в суд на мессенджер и выиграла. Дело дошло до Верховного суда, который также признал законным приказ ФСБ об обязательном раскрытии ключей шифрования.

– Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно, – заявил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», чьи юристы представляют интересы Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что угрозы блокировки мессенджера не принесут никаких плодов и Telegram продолжит выступать за свободу и тайну личной переписки.

Telegram – не единственный мессенджер, который не исполняет требования Роскомнадзора. Facebook, WhatsApp, Signal и другие популярные западные сервисы также не спешат предоставлять ФСБ ключи шифрования.

Пользователи между тем активно осваивают способы обхода блокировок. Более половины пользователей Telegram в России поставят VPN или прокси-сервисы и продолжат пользоваться мессенджером в случае блокировки, отмечают эксперты.

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