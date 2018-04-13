Устами Лукашенко: губернаторы должны заниматься развитием спорта точно так же, как и посевной

Их работу в этом направлении будут оценивать.

– Это их хлеб и работа. Точно так, как посевная кампания, точно так и спорт, которому мы должны уделять серьезное внимание, – отметил Александр Лукашенко на совещании по зимним видам спорта, сообщает БЕЛТА.

Ответственным должностным лицам в правительстве и Администрации президента поручено определить критерии, чтобы каждая область продемонстрировала себя в летних и зимних видах спорта:

– И мы будем давать оценку работе губернаторов.

Глава государства упрекнул руководителей регионов, что те не проявляют нужной инициативы и не занимаются спортивной сферой:

– Вы что, сами не видите, что это мы должны делать, это наша работа, здоровье людей, в конце концов. Думаю, что это будет последний наш разговор с губернаторами на эту тему.

Лукашенко заметил, что во многих городах построены ледовые арены и катки, однако эти площадки не используются для подготовки молодых спортсменов:

– Почему на базе этих катков нет хоккейной школы и команды, которая бы в чемпионате Беларуси играла? Создавайте условия, чтобы туда пришли хорошие хоккеисты. Через два года, плохо или хорошо, но их будут тысячи.

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