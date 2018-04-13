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Спорт
13.04.2018
Салiдарнасць
«Генпрокурор – лыжи, в биатлоне – председатель КГБ»: Лукашенко объяснил, почему спортом руководят топ-чиновники

В пятницу он проводит совещание о развитии зимних видов спорта. Уже сказал, когда хотел залезть под плинтус.

– Было принято решение, чтобы мы создали наблюдательные советы, а федерации возглавили специалисты, которые в этом виде спорта что-то понимают. Сделано ли это? Почему направляем в наблюдательные советы людей с большими портфелями? Допустим, генеральный прокурор – лыжи, или в биатлоне – председатель КГБ. Да потому, что у человека есть возможности и административный ресурс, который может оказать любую помощь и поддержку, – сказал Александр Лукашенко, который также является президентом Национального олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

Он требует дать принципиальную оценку развитию зимних видов спорта в стране, исходя из итогов прошедшей Олимпиады.

Хоккей

– Несмотря на беспрецедентные условия, созданные, например, для подготовки хоккеистов, они вообще не попали на Олимпиаду. Провалили вторую подряд квалификацию, уступив Словении. Вы помните этот позор дома, в Минске. Последний чемпионат мира в Париже наша сборная закончила на грани вылета из высшего дивизиона, – отметил он.

И предложил сравнить игру нынешней сборной Беларуси по хоккею с игрой немецкой команды:

– Когда-то мы вообще всерьез не воспринимали немецкую сборную. Совсем недавно – 2-3 года назад. И где сегодня немцы, и где сегодня мы? Опять, скажете, чего-то вам не хватило? Из десяти миллионов не хватило выбрать 20 человек, чтобы достойно выглядеть и попасть на Олимпиаду. А ведь этот вид спорта постоянно на виду, и для него немало сделано.

Лукашенко обратил внимание, что в стране построено почти 40 хоккейных арен:

– По сравнению с самым успешным для нас 2002 годом количество занимающихся увеличилось более чем в два раза, штатных тренеров - почти в три раза. А результата нет. Точнее, он есть, но лучше бы его не было. И реальных перспектив пока не видно. Но поживем – увидим. На носу чемпионат мира.

Биатлон

По словам Лукашенко, в мужском биатлоне итоги Олимпиады удручающие:

– Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора… Хотелось бы куда-то от него спрятаться – куда-то под веник, под плинтус заползти, чтобы этого не видеть.

В женской команде не видно, кто придет на смену Домрачевой и Скардино. И если кто-то оценивает выступление женской команды по биатлону как успешное, то я бы предложил этим людям очнуться и посмотреть реально на то, как выступали наши биатлонисты вообще и девушки тоже.

И вообще должен сказать, что наше золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Все золото. Но это спорт. Есть результат – ничего не скажешь. Но главное, чтобы мы за этими результатами видели проблемы, которые у нас существуют. И в подготовке, и в спортсменах, и в самих тренерах.

В лыжных гонках достойного результата и близко не просматривается. А ведь этот вид спорта базовый и для биатлона. Но хуже, наверное, в истории еще не было.

Напомним, в конце марта Лукашенко уже проходился по мужчинам-биатлонистам. Тогда он сказал: «Не могут на уровне пробежать 10 км и стреляют хуже девчонок».

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