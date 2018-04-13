Семашко продолжил критиковать Россию

Вице-премьер Владимир Семашко считает, что за запретом на ввоз в Россию белорусской свинины на самом деле стоят чьи-то меркантильные интересы.

Ранее глава российского Минсельхоза Александр Ткачев заявил о подозрениях в том, что в Беларуси скрывают вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

В пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума Владимир Семашко сказал журналистам (цитируется по РИА Новости):

– Можно что угодно подозревать… Всегда, если возникают какие-то разборки, я думаю, это не межгосударственный (вопрос), это определенные меркантильные интересы кто-то преследует.

До этого Семашко раскритиковал российскую сторону по газовому вопросу.

— Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство на границе со Смоленской областью платит за газ более чем в два раза больше, чем (потребители) в Смоленской области, — заявил чиновник.