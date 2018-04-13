Житель Барановичей сбросился с моста: он погиб

В четверг вечером 40-летний горожанин спрыгнул с пешеходного моста у локомотивного депо на территорию Барановичской дистанции электроснабжения БЖД. Он погиб.

Фото Алена Серикова, Intex-press

Как сообщает Intex-press, мужчина покинул 12 апреля поликлиническое отделение Барановичского психоневрологического диспансера. Туда его доставила из дома бригада скорой помощи для консультации психиатра в связи с неправильным поведением, рассказал изданию Анатолий Спиридо, заместитель главврача по медобслуживанию населения Барановичской центральной поликлиники.

Мужчина проживал один, нигде не работал, дополняет БЕЛТА. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.