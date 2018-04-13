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Общество
13.04.2018
TUT.BY
Шесть директоров фабрик, заводов и комбинатов АПК пойдут под суд

Следственный комитет завершил расследование ряда уголовных дел в отношении руководителей предприятий агропромышленного комплекса.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

По данным следствия, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года фигуранты получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции — кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Для направления в суд прокурору переданы уголовные дела по обвинению: заместителя директора УП «Минская овощная фабрика», генерального директора ОАО «Слонимский мясокомбинат», директора УП «ЖодиноАгроПлемЭлита», директора ОАО «Смолевичский райагросервис», директора ОАО «Вилейский комбикормовый завод», директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

Указанные должностные лица освобождены от занимаемых должностей.

Суммы взяток по эпизодам, по данным следствия, составили до 3,5 тыс. долларов США. Размер получаемых вознаграждений определялся в процентном соотношении (до 10%) от сумм, перечислявшихся в адрес коммерческой организации, и в зависимости от сроков их перевода.

Действия обвиняемых квалифицированы по чч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

«Кроме того, бывшему директору ОАО „Смолевичский райагросервис“ предъявлено обвинение по иным фактам преступлений против интересов службы, связанных с причинением в крупном размере ущерба возглавляемому им предприятию, существенного вреда правам граждан, государственным и общественным интересам», — отметила Юлия Гончарова.

Напомним, в мае прошлого года правоохранительные органы пресекли преступную схему деятельности одного из крупнейших коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси — управляющей компании холдинга «АФМ» и входящих в нее компаний. Структура поставляла продукцию для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий страны по завышенным в 3−5 раз ценам.

 
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