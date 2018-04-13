Семашко назвал месяц переговоров с Россией по газу

Вице-премьер заявил, что Беларусь намерена до конца мая текущего года провести переговоры с Россией по цене на российский газ.

— У нас осталась открытой тема цены на газ... Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство на границе со Смоленской областью платит за газ более чем в два раза больше, чем (платят потребители) в Смоленской области, — сказал Владимир Семашко, сообщает RNS.