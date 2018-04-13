Как «Вести» жгут кота из огнемета.

«Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азазелло! — простонал кот, истекая кровью. — Где ты? — кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую, — ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя… Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг…»

«Того самого кота, перса по кличке Нэш ван Дрейк, не просто усыпили, а еще и сожгли, причем не в специальном крематории, а — внимание! — огнеметом. Дикость чуть ли не в духе средневековья, когда животных черного окраса иногда называли слугами нечисти или пособниками ведьм. Ну правда, вторая кошка успела сбежать, ее ищут».

Между этими двумя цитатами — дистанция более чем в полвека. Первая — из романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. Литература. Фантасмагория. Кот Бегемот, предупреждающий вооруженный наряд, заявившийся в нехорошую квартиру: «Кот — древнее и неприкосновенное животное».

Вторая — из информационной программы «Вести» на канале «Россия 24». Государственное ТВ. Наши дни. Самый лихой художественный вымысел меркнет в сравнении с этой информационной бомбой: кот, сожженный огнеметом!

При этом все у них по-взрослому, все, как положено в традиционных новостях. Ведущий Алексей Казаков в студии, тут же автор сюжета о трагическом происшествии с английским котом в Солсбери, эксперты, специалисты.

И нескрываемая гордость за другого кота — нашего русского Масяню, предусмотрительно ударившегося в бега. Впрочем, жизнь Масяни в опасности. По его следам идут британские спецслужбы.

Как обычно пишут пользователи соцсетей, насмотревшиеся подобных сюжетов: «интересно, что они там курят?»

Огнемет, однако, как неожиданно появился в «Вестях» с Алексеем Казаковым, так и бесследно исчез, оставшись лишь в истории новейшего российского ТВ.

А кот все еще гуляет по эфиру — домашний, средней пушистости. Точнее, два кота — и принявший лютую смерть британец, и русак Масяня. В их защиту возвысили свой голос лучшие люди канала «Россия» — Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.

Киселев в последнем выпуске своей итоговой воскресной программы «Вести недели» посвятил зверски умерщвленным зверюшкам (там помимо едва живого кота были еще и морские свинки, сами скончавшиеся от обезвоживания) целый гневный монолог, апеллируя при этом к самой королеве.

«Меня лично интересует только один вопрос: что с английской королевой? Ее тоже обманывают или она сама в деле? Единственное, что можно утверждать: королева не одобряет сжигания двух морских свинок. Более того, сожгли и кота. Поймали, убили и сожгли. Именем королевы! А вот дворовый кот Масяня, привезенный из России, не выдержал такой жизни и ушел. А кот Нэш ван Дрейк подвергся эвтаназии. Эвтаназия — дело добровольное, но кот смерти не искал».

Судьба Юлии и Сергея Скрипалей волнует главного аналитика страны куда меньше. «Из всех животных Скрипалей выжил лишь кот из России», — ерничает он, очевидно, принимая сей пассаж за тонкий английский юмор.

Владимир Соловьев в своем «Воскресном вечере» развивает тему, начатую коллегой: «А с чего вы взяли, что покушение вообще было? Вот племянница Скрипаля говорит, что они отравились морепродуктами. А жертвы пока — только хомячки и кот, которого они сожгли. Попробовали бы у нас сжечь кота — что бы тут поднялось на Западе?»

Ох, батенька Владимир Рудольфович, вам бы надо почаще самому заглядывать в интернет, не полагаясь на добросовестность редакторов. Там что ни день — леденящие кровь истории об убитых, отравленных, брошенных, привязанных в лесу и обреченных на мучительную смерть собаках, несчастных кошках — жертвах живодеров. Недавно вообще целый контактный зоопарк заживо сгорел в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Там детей спасти не сумели — что уж говорить о козочках, кроликах и ежиках, которых никто и не собирался спасать.

В выпуске новостей канала РЕН ТВ — своя отработка темы Скрипалей и своя «информационная бомба»: «Нашему корреспонденту удалось попасть в больницу, где лечилась Юлия Скрипаль и продолжает лечение ее отец. Нашего журналиста задержали и заставили удалить весь материал, но мы восстановили техническую копию видео, из-за этого качество фильма хромает, но и так все будет понятно».

На этой «копии» журналист Виталий Ханин медленно идет по коридору якобы госпиталя в Солсбери, оглядываясь по сторонам. «Отделение микробиологии», — читает он надпись на английском языке. «Именно здесь, судя по всему, находится Сергей Скрипаль. О, вот еще табличка, на ней надпись: «Не входить, держитесь подальше!»

Судя по всему, глумливо комментирует корреспондент, «это и есть единственная защита от смертельно опасного газа «Новичок». Только вот, похоже, Виталий Ханин — сам новичок в сложном и многотрудном деле изготовления информационных уток. На табличке, которую зачем-то демонстрируют крупным планом, действительно надпись по-английски, но в переводе на русский она означает: «Осторожно, скользкий пол!»

«Тщательнее надо, ребята», — предупреждал еще Жванецкий. Учитесь хотя бы у своих коллег с канала «Россия 24». Тот же Алексей Казаков в день, когда мир стоял на грани, придумал устроить «инструктаж для паникеров»: что брать с собой в бомбоубежище, если ядерная война все-таки начнется. Как бы резвяся и играя, «Вести» решили поиздеваться над «обитателями киевской палаты №6, раздувающими истерию».

Очень смешно получилось, предполагаю, что их зрители (особенно пожилого возраста) прямо-таки обхохотались, слушая советы специалистов: «Продуктовый набор судного дня включает в себя много позиций. Главный принцип формирования НЗ — меньше сладостей и больше воды». На специальную таблицу для наглядности вывели список продуктов с большим сроком годности. Из него люди узнали, что гречку и макароны в бомбоубежище лучше не брать. И что без пищи человек способен продержаться 2–3 недели, тогда как без воды — совсем мало.

Вот такие выдумщики работают в эфире государственного ТВ. Наверное, страшно довольны собой и собственной изобретательностью. Наверное, даже премии получают за особо творческий подход к актуальным политическим темам. Работают-то зажигательно, с огоньком! С огнеметом то есть. Выжигая окрест себя все живое.