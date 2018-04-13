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Спорт
13.04.2018
Михаил Миронович
ЦСКА едва не отомстил «Арсеналу» за БАТЭ

12 апреля сыграны ответные матчи ¼ финала Лиги Европы 2017/18.

После крупного поражения в Лондоне шансы московских армейцев на полуфинал выглядели чисто теоретическими. Но команда Виктора Гончаренко едва не преподнесла сенсацию.

ЦСКА (Москва, Россия) – Арсенал (Лондон, Англия) – 2:2 (Чалов, 39, Набабкин, 50 – Уэлбек, 75, Рамсей, 90+2). Первый матч – 1:4

В начале второго тайма хозяева вели со счетом 2:0. Они были близки к тому, чтобы забить третий. Но «красноармейцы» свои моменты не реализовали, а «канониры» в эндшпиле матча нанесли два разящих удара.

— Сегодня мы были просто великолепны 75 минут, но на весь матч сил не хватило, — заявил белорусский главком ЦСКА Виктор Гончаренко.

Напомним, что «Арсенал» в групповом раунде Лиги Европы дважды обыграл борисовский БАТЭ, которым тогда руководил Александр Ермакович, ныне работающий помощником главного тренера москвичей. Как видим, реванш был близок, но…

А вот двум другим командам удалось ликвидировать возникшую по ходу противостояния разницу в три мяча.

Марсель (Марсель, Франция) — Лейпциг (Лейпциг, Германия) — 5:2 (Ильзанкер, 6, в свои ворота, Сарр, 9, Товен, 38, Пайет, 60,Сакаи, 90+4 – Брума, 2, Огюстен, 55). Первый матч – 0:1

Зальцбург (Зальцбург, Австрия) — Лацио (Рим, Италия) — 4:1 (Даббур, 56, Айдара, 72, Хван Хи Чхан, 74, Лайнер, 76 – Иммобиле, 55). Первый матч – 2:4

Ред Булл Зальцбург - Лацио. Обзор матча от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) – Атлетико (Мадрид, Испания) – 1:0 (Монтеро, 28). Первый матч – 0:2

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы состоится 13 апреля.

 
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