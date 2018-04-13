«Елизово», которое раньше контролировал сиделец-Муравьев, слился с Гродненским стеклозаводом

Градообразующее предприятие под Осиповичами давно искало покупателя.

Гродненский стеклозавод приобрел на торгах имущественный комплекс белорусско-австрийской компании «Стеклозавод «Елизово» за 36,15 млн рублей в рамках открытой процедуры банкротства. Данную информацию TUT.BY подтвердил антикризисный управляющий «Елизово» Николай Шевкунов.

Гродненский стеклозавод выкупил здания общей площадью 44,908 тыс. кв. м, оборудование, сырье и продукцию завода в Могилевской области.

По словам Шевкунова, заводом интересовались четыре компании.

— На торгах 11 апреля Гродненский стеклозавод оказался единственных покупателем, — сказал он.

В таком случае, в соответствии с законодательством, компания имела право приобрести имущество, стоимость которого увеличивается на 5%. Начальная цена имущественного комплекса была 35,15 млн рублей.

Стоит сказать, что ранее имущественный комплекс «Елизово» можно было приобрести дешевле.

— Вероятно, у Гродненского стеклозавода только сейчас появилась возможность для покупки, — предполагает Николай Шевкунов.

Подконтрольный государству Гродненский стеклозавод для данной сделки привлек кредит Беларусбанка, подтвердили на предприятии. Этот же госбанк являлся крупнейшим кредитором «Елизово». Сопоставимы ли эти суммы, узнать не удалось.

В настоящее время завершается процедура включения стеклозавода в Могилевской области в состав ОАО «Гродненский стеклозавод».

— Объединения усилий двух предприятий позволит сохранить и преумножить вековые традиции стекольного производства Республики Беларусь, — прокомментировал торги директор Гродненского стеклозавода Юрий Скрипко.

В 2015 году Гродненскому стеклозаводу была оказана господдержка в виде уплаты за счет бюджета процентов за пользование банковскими кредитами. Высвобождаемые средства завод направил на пополнение собственных оборотных средств. Данные меры позволили предприятию выйти на рентабельную работу.

— Завод завершил 2017 год довольно успешно — с рентабельностью 8%, — сказала представитель Гродненского стеклозавода.

Новым бизнес-планом гродненской компании предусматривалось расширение производственных площадей. Поэтому возможность покупки завода в Елизово укладывается в стратегию предприятия, пояснили на Гродненском стеклозаводе.

Прошлым летом Белсат сделал большой сюжет о нелегкой доле стеклозавода, расположенном в городке Елизово под Осиповичами. Сообщалось, что среди стран СНГ «Елизово» – единственный, который имеет все стандарты, чтобы продавать продукцию в Европу.

Стеклозавод «Елизово» – белорусско-австрийское предприятие. До позапрошлого года предприятие контролировал белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который сидит за решеткой по делу «Мотовело».