Испытатель «Новичка» объяснил, почему Скрипали выжили

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о природе яда в «деле Скрипалей». Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из участников создания «Новичка», объяснил, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.

— Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе, — заявил Мирзаянов в интервью «Коммерсантъ FM». — Они не знали физико-химические свойства этого вещества.

Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях. Испытывалось это вещество где? В Шиханах на полигоне, где сухой воздух. Еще в Нукусе — там вообще дождей нет.

Я вам скажу, почему Скрипали не погибли, и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие [как сообщается] намазали ручку двери смесью А-234 в желе.

Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода.

По словам Мирзаянова, если «Новичок» бросить в воду, «через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут — и вещества нет.

Мы работали с этим «Новичком» в лабораториях с дегазатором — в качестве дегазатора был 3-процентный раствор соляной кислоты. Поэтому, конечно, при лечении Скрипалей, конечно, надо было, видимо, просто повысить кислотность — это бы помогло бы».

Резюме химика таково:

— Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка».

Участник создания «Новичка»: «В Москве были уверены, что следы не обнаружат»