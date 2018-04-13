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Экономика
13.04.2018
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
Сколько будет стоить бензин после перехода Беларуси на мировые цены на нефть?

Чем все обернется для экономики страны и будет ли народ протестовать из-за подорожания.

Запущенный Россией налоговый маневр предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и обнуление нефтяных экспортных пошлин. Из-за этого входящая стоимость российской нефти для Беларуси, увеличится. Минфин России рассчитывает завершить налоговый маневр уже в 2019 году.

— Это станет достаточно серьезной проблемой для нефтеперерабатывающей отрасли и для экономики Беларуси в целом, — отмечает экономист Леонид Фридкин. — Произойдет перелом — модель, основанная на марже между льготной российской ценой на нефть и мировой ценой, перестанет работать. Эта маржа больше не будет поступать в страну. Белорусским НПЗ придется работать не на преференциальных условиях, а так, как работают аналогичные заводы в любой европейской стране. И, соответственно, никаких дотационных цен для отдельных потребителей горюче-смазочных материалов в Беларуси не будет.

Мультипликативный эффект будет очень серьезным. Прежде всего для транспортной отрасли и сельского хозяйства.

— Может ли модернизация НПЗ нивелировать последствия перехода на мировые цены?

— Если Беларусь сможет предложить европейскому потребителю более востребованную линейку продукции, то это позволит сохранить рынок и, возможно, обеспечить достаточное поступление выручки, чтобы сама модернизация окупилась. Впрочем, удивить какими-то новыми продуктами европейцев довольно сложно.

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