Цитата дня: «Люди на выборы так не шли, как ставить подписи в защиту маршрутчиков»

На коллективное обращение, которое подписали 80 000 белорусов, за возвращение междугородних маршруток ответил Минтранс, а не Администрация президента.

Что об этом думают водители маршруток и пассажиры, расспросил kurjer.info.

Валерий, солигорский маршрутчик:

— Люди хотели узнать, что думает по этому поводу президент, а не товарищ Шишко. Люди собрали 81 000 подписей за короткий срок, без всякой рекламы и подготовки. Люди на выборы так не шли, как ставить подписи в защиту маршрутчиков. А в итоге нам сказали то, что было известно и раньше.

Оля, пассажирка:

— 80 тысяч человек подписались в защиту маршрутчиков. Это целых два государства Лихтенштейн. А дали отписку, чтобы от них просто отвязались. Если Минтранс так заботится о нашей безопасности, то что он делал целых 15 лет? Видимо, поняли, что можно поиметь денег, и решили, что ИПэшники нарушают права пассажиров.

Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку

Неудовлетворенные ответом Минтранса водители маршруток приняли решение еще раз обратиться к президенту. Об этом сообщается в сообществе «Транспорт Беларуси» ВКонтакте. Также нерегулярные перевозчики объявили о создании Ассоциация транспорта и избрали председателя — Павла Якимовича из Солигорска.