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12.04.2018
Директор ЦРУ: несколько недель назад в Сирии погибли «пара сотен русских»

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в Сирии несколько недель назад погибли «пара сотен» россиян.

— Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты, — сказал Помпео на слушаниях в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США.

Как сообщает Медуза со ссылкой на The Washington Post, Помпео упомянул это как пример действий администрации США, направленных на сдерживание России, наряду с высылкой 60 дипломатов. Он отвечал на вопрос о том, собирается ли Белый дом усилить антироссийские санкции.

Майк Помпео имел в виду, по всей видимости, бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля, в котором, по данным СМИ, могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников. Официально США не признавали, что среди погибших есть россияне.

По имеющимся данным, бой у Дэйр-Эз-Зора спровоцировала попытка проправительственного отряда захватить штаб курдских формирований или контролируемый курдами нефтезавод). Американские военные, поддерживающие курдов, нанесли по наступавшим авиаудар, в результате которого погибли и были ранены несколько сотен человек.

Официальных данных о погибших и пострадавших нет. В СМИ появлялась информация, что среди погибших есть десятки и сотни россиян; при этом журналистам удалось выяснить имена лишь нескольких погибших.

 
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