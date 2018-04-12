«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»

Ярослав Романчук — о том, какая партия нужна нашей стране, и как она может решить проблему Лукашенко.

По мнению известного экономиста, самая опасная экзистенциальная болезнь белорусов — халява.

В своем блоге в Фейсбуке Романчук приводит аргументы:

«Белорусы готовы терпеть чиновников-мошенников, политиков-пустозвонов, чтобы только получит дешёвые (как им говорят) жилищно-коммунальные услуги.

Белорусы готовы «проглатывать» и не давиться монополизмом государственных инфраструктурных компаний, лишь бы только им досталось хотя бы часть поездки на автобусе/поезде/метро на халяву.

Белорусы поддерживают выделение государственным заводам и с/х предприятиям миллиардов долларов своих же денег, думая получить больше халявы от производимых товаров и услуг. В итоге платят больше за меньшее качество.

Белорусы готовы верить в честность, всезнание и самопожертвование распорядителей чужого (политиков и чиновников), чтобы только получать халяву в виде бесплатного (как им впаривают) образования и здравоохранения.

Белорусы готовы жить под грузом лапши о социальной направленности ручного регулирования цен, лишь бы только получить на халяву несколько десятков грамм молока, хлеба, масла или сахара.

Белорусы готовы поддерживать высокие налоги на бизнес, жэстачайшие формы расправы над предпринимателями (конфискация имущества, арест, блокировка счетов, разорительные штрафы), чтобы только бесплатно (как им говорят по ТВ), ездить по дорогам, смотреть ТВ, ходить в лес, ловить рыбу или ездить по велодорожкам.

Белорусы готовы поддерживать номенклатурных начальников в их категоричном неприятии частной собственности на землю, чтобы только оставить шанс получения халявы в виде колхозного сена/плуга/зерна/бульбы.

Белорусы готовы давиться в очередях на фастфудом при скидках и бонусах — халява, но никак не соглашаются на свободные цены и открытую конкуренцию, в том числе со стороны иностранцев.

Белорусы готовы верить в халяву получения качественных услуг безопасности и порядка от авторитарного режима Совка и Орала, в счастье государственной защиты от «анархии демократии», «звериного оскала свободного рынка» и «моральной деградации Запада», но никак не хотят инвестировать время и внимание в финансовую, экономическую грамотность, в противодействие фейкам и пропагандистским штампам.

Белорусы готовы верить в халяву бесплатных справедливых объективных судов, но за четверть века не заинвестировали пару часов своего времени в то, чтобы понять, что без демократии с её разделением властей, политической конкуренцией и свободой слова они получают только судилища».

Экономист заключает: «Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява. Лукашенко, как опытный политик, просто возглавляет партию Халявы. Она — главная партия во власти и оппозиции. Он давно их объединил».

Ярослав Романчук считает, что Беларуси позарез нужна партия антихалявы — партия Свободы.

«Когда у неё будет большинство, проблемы Лукашенко не будет. Будет бурный рост и развитие. Будет расцвет Семьи и культуры достижения. Создание такой партии — это вопрос выживания Беларуси».