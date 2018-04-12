Во время отпуска уволен декан Института журналистики БГУ

От должности освобожден декан Института журналистики БГУ Сергей Дубовик.

Сергей Дубовик, фото journ.bsu.by

Произошло это на днях, пока Дубовик находился в очередном отпуске.

Эту информацию изданию подтвердили сотрудники института.

Дубовик занимал должность декана с 2005 года, а ранее успел поработать и главным редактором газеты «Рэспубліка», и пресс-секретарем премьер-министра.

Сегодня обязанности Дубовика исполняет его заместитель, Ольга Руденко. Кого именно назначат на место декана, пока неизвестно.

Однозначно можно сказать, что кадровые изменения вызваны политикой нового ректора БГУ Андрея Короля. В частности, планировалось не только назначить новое руководство, но и лишить институт его статуса, вернувшись к формату факультета. Но от этих планов пока отказались.