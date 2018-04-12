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Общество
12.04.2018
Наша Ніва
Во время отпуска уволен декан Института журналистики БГУ

От должности освобожден декан Института журналистики БГУ Сергей Дубовик.

Сергей Дубовик, фото journ.bsu.by

Произошло это на днях, пока Дубовик находился в очередном отпуске.

Эту информацию изданию подтвердили сотрудники института.

Дубовик занимал должность декана с 2005 года, а ранее успел поработать и главным редактором газеты «Рэспубліка», и пресс-секретарем премьер-министра.

Сегодня обязанности Дубовика исполняет его заместитель, Ольга Руденко. Кого именно назначат на место декана, пока неизвестно.

Однозначно можно сказать, что кадровые изменения вызваны политикой нового ректора БГУ Андрея Короля. В частности, планировалось не только назначить новое руководство, но и лишить институт его статуса, вернувшись к формату факультета. Но от этих планов пока отказались.

 
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