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Комментарии
12.04.2018
Салiдарнасць
Невзоров: «Соловьева жалко. Представляю, как тяжело ему смывать грим патриота, летя на дачку в Италии»

Известный публицист Александр Невзоров высказался об идеологах, которые на самом деле только кордебалет.

«Очень хочется разобраться, кто, собственно, генерирует идеи, которые как минимум два-три поколения лишат, возможно, жизни, а, возможно, и будущего образования, адаптации в мире, похоронят всякие надежды, навсегда запрут в очковом сортире где-нибудь в Мухогадинске с гнилым полом и копеечной пенсией – вот где этот корень зла? — задался вопросом Невзоров во время интервью на Эхо Москвы. —  Потому что все эти соловьевы, прохановы, дугины, чаплины, смирновы, милоновы – это не идеологи. Понятно, что это кордебалет. Они честно пляшут, честно трясут своими пачками из бересты.

Они ходят на пуантах, но они мелочь, они обслуга чужой идеи. Я посмотрел выступление Соловьева в Совете Федерации. Ну, чего, прелестное восхитительное зрелище. Действительно, Соловьева только жалко. Он честно учил этот Совет Федерации двигать ушами, а они на него смотрели как на любимый мультик.

Мне его жалко, потому что я представляю себе, как тяжело ему смывать грим патриота перед тем, как слетать на дачку в Италии. Но понятно, что он артист, понятно, что это чистое фиглярство, и понятно, что это может пройти только в этой среде, где сидят проштрафившиеся со складчатыми загривками чинуши, которые в качестве утешения получили стул в Совете Федерации.

И там бесполезно искать корень зла, потому что для них, для всех этих ребят со складчатыми загривками, у них одна задача: во-первых, не жиреть до размеров книги Гиннеса, терпеливо выслушивать нотации милейшей Валентины Ивановны и воспринимать дальше Россию как… слово Россия воспринимается ими как синоним собственного благополучия, а слова «великая Россия» воспринимается как удвоенное благополучие. Им надо только каким-то образом заставить население за это их благополучие при случае поумирать. Для этого есть патриотическая пропаганда.

Они, конечно, все персонажи из страшного сна, но они не дирижируют. И кому все-таки Россия может быть обязана двумя-тремя… пятью погубленными поколениями, абсолютно безвозвратным отставанием и будущим в виде, вероятно, ядерного пепла – кто этот умник? Сам Путин, он не генерирует идеи, это не его дело. Он правит. У всего этого бреда должен быть автор. И вот, в конце концов, вдруг на сцену совсем недавно вылезла прима этого danse macabre…

Генеральной звездой этого зомби-шоу православного отказался наш дружок Слава Сурков. По крайней мере, всё происходящее, вот тот вектор, который очевиден, он прописан сурковским пером сладострастно про то, что Россию теперь ждет несколько веков геополитического одиночества, про то, что мы будем и дальше хранить нашу тайну и оборонять нашу уникальность.

Вот это всё чистая такая сурковщина. Нас, оказывается, долго водили за нос. Нам рассказывали, что Слава – это анахорет, это изгнанник, в каких-то жалких кабинетах ютится и лишен всякого влияния и возможности. Ан нет, оказывается, влияние-то он великолепно сохранил и прописывает идеологию государства, скорей всего, именно он».

 
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