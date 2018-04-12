«Получат работу 750 тысяч белорусов, и не надо будет гастарбайтерствовать в России»

Действительно ли народ мешает Лукашенко покончить с колхозным строем?

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На встрече с журналистами госСМИ глава Беларуси согласился с тезисом, что частная собственность имеет преимущества перед государственной: «Свое всегда эффективнее, чем колхозное». А нежелание дать волю частникам глава Беларуси объяснил тем, что народ к этому сам не готов.

— Если вы это хотите, я приму решение за день. А вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы, вы это можете осуществить, вы это выдержите или нет? — вопрошал Лукашенко.

Так нужна ли народу частная собственность на землю?

Экс-директор НИИ земледелия Михаил Кадыров уверен, что дело здесь не в белорусском народе, который якобы не желает становиться частником на земле.

— А что, кто-то проводил глубокие социологические исследования в каждом районе Беларуси о том, сколько там есть желающих стать фермерами? — задается вопросом эксперт.

По мнению Михаила Кадырова, в Беларуси таких людей хватает.

— Есть, например, Пинский район — там очередь из желающих получить землю, — отмечает эксперт. — Люди, которые проработали в Польше наемными рабочими у фермеров и научились вести хозяйство, просят по 5-10 гектаров земли, чтобы выращивать ту же клубнику. Им зачастую не надо никакой поддержки — дайте только землю, — говорит эксперт.

Конечно, такая ситуация наблюдается не везде. Многое зависит от края.

— Где-нибудь в Витебской области, где все заброшено, где можно наблюдать, что собой представляют колхозы, таких желающих существенно меньше, — отмечает Михаил Кадыров. — Бывает, что люди ничего даже взамен не требуют, так и там не дают. Вот в Кобрине мужик 7 ноября вышел с плакатом: «Землю — крестьянам! Когда?» Так его судили, до инсульта довели, а он просил всего лишь 3 га земли.

Чтобы люди хотели стать фермерами, они должны иметь и государственную поддержку.

— В Польше, если молодой человек желает стать фермером, ему сразу дают разовую помощь 12 тысяч евро. Потом к тому месту, где находится его усадьба и земля, будет проложена асфальтированная дорога, за государственный счет ему поставят ветряк. То есть вся инфраструктура поддерживается государством, — поясняет эксперт.