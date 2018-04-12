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Экономика
12.04.2018
Салiдарнасць
«Это четкий сигнал Минску». Литва грозит демонтировать ЛЭП, чтобы не пустить в ЕС электричество с БелАС

Литва в 2020 году собирается демонтировать мощнейшую в Европе линию электропередачи (ЛЭП) в Беларуси. По словам министр энергетики, это четкий сигнал Минску, что решение о недопуске электроэнергии с БелАЭС.

— Думаю, что да, это вполне четкий сигнал Беларуси, что те планы, которые нами утверждены, они последовательно проводятся в жизнь, — сказал BNS Жигимантас Вайчюнас, сообщает ru.DELFI.lt.

Министр подчеркивает, что это будет лишь техническое действие, поэтому Литва продолжает работу на уровне Евросоюза (ЕС) с тем, чтобы в дальнейшем были созданы одинаковые условия конкуренции для производителей стран — членов ЕС и третьих стран и чтобы электроэнергия с БелАЭС или других подобных небезопасных электростанций не могла попасть на рынок ЕС.

Проект, который разрабатывает Литва, будет стоить почти 30 миллионов евро. В его рамках предполагается реконструировать две подстанции в северо-восточной части Литвы и демонтировать ЛЭП 750 киловольт, которая ведет в Беларусь. У Литвы 5 ЛЭП с Беларусью. Основная и самая мощная из них — ЛЭП 750 киловольт — является частью так называемого «круга АЭС».

Вайчунас уточняет, что таких ЛЭП в Европе больше нет. После ее демонтажа остальные четыре ЛЭП (две мощностью по 330 киловольт и две — по 110 киловольт) будут действовать до тех пор, пока Литва будет в общей синхронной зоне с Россией и Беларусью. После синхронизации сетей с Европой не останется ни технического, но коммерческого потока электроэнергии.

В отличие от Литвы Латвия не отказалась от экспорта электроэнергии из Беларуси. По словам литовского министра, сейчас идёт обсуждение этой проблемы.

— Скажу так — дьявол кроется в деталях. Так вот именно эти детали мы сейчас и обсуждаем, — заявил министр.

Среди средств плана также имеется намерение договориться до второго квартала этого года с Латвией и Эстонией о применении к электроэнергии из третьих стран платы за ее передачу, если это поддержит Еврокомиссия. Кроме того, до первого квартала 2019 года предполагается договориться с прилегающими государствами об ограничении импорта электроэнергии с БелАЭС.

 
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