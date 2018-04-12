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Общество
12.04.2018
Кирилл Иванов
Чем Семашко, Кобяков и Кочанова могут помочь своим малым родинам на субботнике

21 апреля в Беларуси пройдет субботник. Особенностью этого года стало то, что управленцам, подчиненным правительству, рекомендовано «принять личное участие в республиканском субботнике с выездом на свою малую родину».

Премьер-министр Андрей Кобяков на одном из предыдущих субботников. Фото БЕЛТА

«Салідарнасць»изучила биографии некоторых из руководителей и составила свой список добрых дел, которые они могут сделать через две недели.

Андрей Кобяков

Сын кадрового военного, родился и до трех лет прожил в Москве. Начинал учебу в деревне Бобровичи Калинковичского района. Продолжил учиться в Щучине, а аттестат получил в минской средней школе №50. Сложно сказать, что именно из вышеперечисленного премьер-министр считает своей малой родиной. Но, забегая наперед, отметим, что в нашем списке есть топ-чиновник родом из Калинковичей. Поэтому от себя мы бы предложили главе правительства поддержать своим присутствием Щучин.

Судя по публикациям в районной газете «Дзянніца», работы 21 апреля высокому гостю здесь хватит с лихвой. Например, жители улицы Зеленой давно просят местные власти провести благоустройство придомовых территоий и отремонтировать детские площадки. Как вариант — помощь жителям деревни Новоселки, которые пишут о необходимости заасфальтировать одну из улиц.

Владимир Семашко

Вице-премьер — уроженец Калинковичей. 21-го он как раз может успеть поучаствовать в завершающей стадии акции «Неделя леса». Мероприятие посвящено восстановлению лесов, поврежденных вследствие массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году.

Возможно, работа на свежем воздухе позволит хоть немного отвлечься от ежедневных мыслей о судьбе отечественного автопрома в частности, и всей промышенности в целом.

Наталья Кочанова

Глава Администрации президента родилась в Полоцке. В прошлом году на общенациональном субботнике сдесь уделяли особое внимание внутридворовым территориям: чинили лавочки, обустраивали детски площадки. Ничто не мешает продолжить эту традицию.

Александр Турчин

Глава Аппарата Совмина родился в Новогрудке. В Новогрудском районе с 4 апреля по 4 мая проходит месячник по наведению порядка. Уборка, благоустройство и озеленение придомовых и ведомственных территорий — основная задача мероприятия, в котором может поучаствовать и высокопоставленный земляк. 

Андрей Равков

Министр обороны родом из Бешенковичского района. На одной из последних планерок председателя райисполкома поднимался вопрос наведения порядка на земле. По словам местного руководства, работы по благоустройству хватает как в райцентре, так и на селе. Так, на некоторых улицах Бешенкович необходимо частично обновить асфальтовое покрытие, заасфальтировать дорожки и навести порядок в центральном парке.

Главное — не аносировать свой приезд заранее, чтобы власти по старой армейской традиции не побелили бордюры до приезда своего известного земляка.

 
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