Убегая от ГАИ, пьяный гомельчанин врезался в магазин, а потом спрятался в мусорном баке

Гаишники уже было потеряли нарушителя, но в милицию позвонил бдительный гражданин.

Необычная погоня произошла в Гомеле. Как сообщает газета «Гомельские ведомости», патрулируя улицу, экипаж ГАИ обратил внимание на автомобиль «Ауди», который ехал во встречном направлении на явно большой скорости в направлении ул. Советской.

Началось преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. Сотрудники ГАИ проследовали за автомобилем, неоднократно повторяя о необходимости остановиться. При этом погоня происходила на скорости не менее 120 км/ч.

В какой-то момент водитель «Ауди» свернул на ул. Оськина и врезался в магазин «Вираж», после этого выбежал из автомобиля и скрылся за ним. Инспектор ДПС побежал следом, но за магазином не увидел «беглеца».

В это время один из жителей дома, рядом с которым происходила погоня, вышел на кухню и услышал шум на улице. Выглянув в окно, он увидел, что за магазин забегает мужчина и прячется в мусорном контейнере. После подъехал экипаж ГАИ. По номеру 102 мужчина сообщил о своем наблюдении, и информация незамедлительно передали сотрудникам ГАИ.

В одном из трех контейнеров сотрудники и обнаружили нарушителя.

Им оказался 26-летний житель Ельского р-на, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На него было составлено 5 административных протоколов.