Мимо вымени. Карикатура

«Мощному» выступлению Александра Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны «Белгазета» посвятила карикатуру.

— По мере прихода весны и приближения посевной настал черед аграриев. Круг вопросов, за которые госменеджеры АПК получили по шапке, не ограничивается традиционным разгильдяйством. К нему добавились управленческая некомпетентность, несоблюдение техрегламентов и даже коррупция, — пишет газета.

Волей-неволей заслушаешься…

Рисунок Василия Почицкого

Бацька бросил вызов системе. Карикатура