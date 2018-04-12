Портрет латвийского выпускника: хочет получать не меньше 1500 евро на позиции управляющего

Латвийская молодежь оказалась самой амбициозной в Восточной Европе. Об этом говорится в опубликованном исследовании «Первые шаги на рынке труда», проведенного Deloitte среди стран-членов ЕС из бывшего социалистического лагеря.

Исследование показало, что европейская молодежь чаще меняет работу из-за недооцененности проделанной работы. Наиболее популярная вторая причина – недостаточная оплата.

При этом Deloitte констатирует, что латвийская молодежь амбициознее сверстников из соседних стран. Например, материальное вознаграждение мотивирует к работе 50% молодых латвийцев против 44% поляков, 39% литовцев и 35% эстонцев. При этом желают большую зарплату – 1591 евро против чуть больше 800 у поляков, 1040 для литовцев и 1400 для эстонцев.

Почти 60% латвийских выпускников хотят стать менеджерами среднего и высшего звена (в Польше таких 38%, в среднем по региону – 30%). 76,8% молодых людей из бывшего социалистического лагеря готовы покинуть страну для улучшения условий труда и жизни.