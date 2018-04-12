Погода в выходные: по югу местами ожидается до +23°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

13 апреля преимущественно без осадков. Ветер восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..+5°С, во второй половине дня повысится до +13..+18°С; по юго-западу ночью +6..+9°С, днем +19..+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

14 апреля ночью в крайних юго-западных районах, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по северо-востоку 0..-2°С, в юго-западных районах +9..+12°С; максимальная днем +13..+19°С, по югу +20..+22°С.

15 апреля ночью на большей части территории, днем в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +14..+20°С, по югу местами +21..+23°С.