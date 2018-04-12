Байнет: «К Беларуси вроде санкций не применяли, но в проигрыше остаемся почему-то мы»

«Салідарнасць» собрала реакцию пользователей соцсетей на колебания курсов белорусского и российского рубля.

После того, как в среду курс белорусского рубля просел вслед за российской валютой, произошел частичный откат в сторону прежних позиций. Так, после открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 апреля курсы доллара США и евро снизились к белорусскому рублю, а российский рубль заметно укрепил позиции.

Побегут ли белорусы покупать валюту?

Тем временем пользователи соцсетей и участники форумов продолжают обсуждать тему чувствительности курса российского рубля к западным санкциям, а также неизбежную корректировку курса белорусского рубля. Предлагаем избранные моменты.

Некоторых читателей портала Onliner.by новость о возврате позиций российского рубля не убедила:

«Верю в девальвацию белорусского рубля. Последние 20 лет вера не подводила».

«Выходные просто, в понедельник рванет к 2,2».

«Итог – рубль поднимется почти до прежнего уровня, евро и доллар до прежнего уровня не опустятся. К Беларуси вроде санкций не применяли, но в проигрыше остаемся почему-то мы с вами».