Брестчанка предлагала кормить питона котиками. Говорит, ее страницу ВК взломали

Пост 23-летней медсестры из Бреста Элины Л. о кормлении питона котятами поднял хайп в соцсетях:

"Объявляется запись на субботу в 12.00 на кормление Гоши. Вход 25 рублей, видео- и фотофиксирование запрещено. Посетителям чай, кофе, печенье, конфеты бесплатно. Просмотр сопровождается лекцией "Пищевое поведение рептилий" в моем исполнении. Запись по телефону +37529*******".

На фото скрин со страницы Элины Л.

Пост привлек внимание защитников животных и просто неравнодушных людей. Первые начали писать жалобы, другие — возмущаться на странице "ВКонтакте". Поскольку номер телефона Элины был в свободном доступе, начались и оскорбительные звонки.

Еврорадио дозвонилось до девушки. Она рассказала, что не имеет никакого отношения ни к питону Гоше, ни ко всей этой ситуации вообще. По ее словам, ее страницу "ВК" взломал поклонник, которому она отказала в отношениях.

Контроль над своей страницей Элина Л. потеряла в середине марта. Она была вынуждена зарегистрировать новый аккаунт, но и его взломали. На еще одной, уже третьей, странице Элина пишет, что не имеет домашних животных и никогда бы не решилась на насилие над котятами.

Пока готовился наш материал, и эта, якобы единственная истинная страница Элины, была взломана. Теперь на ней тоже рассказывают о Гоше

Признаки того, что страница взломана, действительно заметны. В здравом уме никто не напишет о себе «я патологическая шлюха» и не зарегистрируется с таким URL:

Скрин одной из страниц Элины

Девушка сказала Еврорадио, что намерена обратиться в милицию.