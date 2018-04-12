21 апреля в Беларуси пройдет субботник. Чиновников послали на малую родину

Ближайшие три субботы подряд в Беларуси будут рабочими.

На 21 апреля в Беларуси назначен субботник. Об этом говорится в постановлении Совмина №276 от 10 апреля, обнародованном на Национальном правовом интернет-портале.

«Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям на добровольной основе провести 21 апреля 2018 г. республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону», — говорится в постановлении.

Примечательно, что руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь рекомендовано «принять личное участие в республиканском субботнике с выездом на свою малую родину».

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Отмечается, что деньги, заработанные на субботнике, будут распределены следующим образом: 50% останутся в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома, а другие 50% — перечислены Министерству финансов. Местные власти направят деньги на благоустройство территории, памятников и т.д. Минфин передаст деньги на закупку медоборудования для городской больницы скорой медпомощи. На эти деньги будут организованы дополнительные круглосуточные посты для оказания медпомощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

Кстати, 21 апреля станет одной из трех рабочих суббот месяца. 14 апреля в Беларуси будут отрабатывать за понедельник перед Радуницей (16 апреля). А 28 апреля будет рабочим днем за ​​понедельник, 30 апреля, который выпадает перед 1 мая.