Ильхам Алиев переизбран президентом Азербайджана с результатом повыше, чем у Лукашенко

Гава Беларуси уже поздравил коллегу, чей народ продемонстрировал «высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом».

По предварительным данным, действующий президент Ильхам Алиев одержал победу на выборах в Азербайджане с результатом 86%. За 15 лет правления он впервые избрался сроком на семь лет. Оппозиция и многие наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 74,5%, а 86% проголосовавших за Ильхама Алиева — это на 1,5% больше, чем на предыдущих выборах в 2013 году.

Как сообщает ВВС, на некоторых участках не было наблюдателей, а камеры фиксировали массовый вброс бюллетеней.

На одном из участков зажигали праздничные свечи, включали музыку, танцевали и делали селфи. На другом наблюдатели играли в нарды. Еще на одном член комиссии пронесла над столами коллег из избиркома блюдце, в котором горел языческий ритуальный огонь от сглаза.

Наблюдатель от ОБСЕ Роланд Скотт сообщил, что был на пяти участках и не увидел нарушений. А ЦИК Азербайджана в своем заявлении отверг информацию о нарушениях, назвав ее клеветой.

В феврале президент Ильхам Алиев своим распоряжением перенес выборы с октября на апрель, что очень не понравилось оппозиции.

Лидер оппозиционной партии "Мусават" Иса Гамбар, намеривавшийся выдвигать свою кандидатуру, в итоге отказался от участия в выборах. Он связал решение президента с ухудшением экономического состояния страны, которое началось после падения стоимости нефти три года назад.

Другой оппозиционер, Али Керимли, посчитал, что Алиев решил сократить своим потенциальным конкурентам время для подготовки к выборам.

Право переносить президентские выборы Ильхам Алиев получил в результате референдума, который прошел двумя годами ранее. Тот же референдум позволил президенту выдвигаться на семилетний срок.

Отметим, что результат Алиева оказался выше, чем результат за последних выборах Александра Лукашенко. Белорусский лидер, по данным ЦИК, набрал 83,49% голосов. А вот явка избирателей у Лидии Ермошиной оказалась выше, чем е ее азербайджанских коллег — 86,75%.

Александр Лукашенко уже поздравил Ильхама Алиева с «уверенной победой» на выборах.

«Результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана. Убежден, что Ваша деятельность на ответственном посту Главы государства обеспечит дальнейшее укрепление экономической мощи страны и ее международного авторитета, будет способствовать всестороннему развитию дружественных белорусско-азербайджанских отношений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте пресс-службы белорусского президента.

Александр Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.