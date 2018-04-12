Драма в Мадриде: «Ювентус» отыгрался с 0:3, но…

11 апреля завершилась четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов 2017/18, подарившая поклонникам футбола совершенно феерические сюжеты.

Чего стоит одно поражение «Барселоны» от «Ромы»? Каталонский клуб после крупной победы дома был разгромлен в гостях и вылетел из Лиги чемпионов.

А противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»? Бесспорный лидер английского чемпионата был смят в первом тайме выездного матча, но едва не воскрес, как Феникс из пепла на своем стадионе…

Пожалуй, лишь в паре «Бавария» – «Севилья» всё было дежурно. Немецкий клуб создал задел в Испании и относительно спокойно удержал его на «Альянц-Арене».

Бавария (Мюнхен, Германия) – Севилья (Севилья, Испания) – 0:0. Первый матч – 2:1

А самыми-самыми оказались «Реал» и «Ювентус». Мадридский клуб, казалось, решил все вопросы в Турине, выиграв там со счетом 3:0.

Но «Юве» не сдался. Отыграть три мяча на «Сантьяго Бернабеу» выглядело чем-то вроде полета на Марс, однако «Старая Синьора» сделала это уже к середине второго тайма!!!

Они совершили невозможное, но потом получили страшный удар. Развязка наступила, когда все уже готовились смотреть овертайм. На последней добавленной минуте к основному времени арбитр Майк Оливер сначала назначил спорный пенальти в ворота «Ювентуса», а затем удалил легендарного Джанлуиджи Буффона, яростно оспаривавшего это решение.

Приговор в исполнение привел Криштиану Роналду.

Реал (Мадрид, Испания) – Ювентус (Турин, Италия) – 1:3 (Криштиану Роналду, 90+7 – Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61). Первый матч – 3:0

40-летний Буффон, для которого этот матч, вероятно, стал последним в Лиге чемпионов, так прокомментировал случившееся:

«Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, но момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти. Нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.

У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

«Реал» заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время…»

Жеребьёвка полуфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу 13 апреля.