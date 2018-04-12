На кого Питт променял Джоли (голосование)

Брэд Питт постепенно приходит в себя после расставания с Анджелиной Джоли. Ему приписывают связь с дизайнером Нери Оксман.

54-летний Питт и 42-летняя Оксман сошлись на почве интереса к архитектуре. Теперь одни источники утверждают, что Брэда и Нери связывают сугубо деловые отношения, а другие – что актер ночует в квартире новой возлюбленной.

В ноябре 2017 года студенты Массачусетского технологического института сфотографировались с кинозвездой после лекции Оксман

Еще несколько недель назад в прессе появилась информация о воссоединении Брэда Питта и его первой жены Дженнифер Энистон. Виной всему стал выход нового номера американского таблоида Star, на обложке которого была фотография целующихся экс-супругов.

Изначально фотография не вызвала сомнений: еще в декабре минувшего года Питт называл свой развод с Энистон громадной ошибкой, а брак с Джоли — двенадцатью кругами ада, пишет «Газета.Ру». Логично было предположить, что после такого заявления Брэд сделает все возможное, чтобы наверстать упущенное. Кроме того, теперь свободна и сама Дженнифер — в феврале актриса заявила о расторжение брака с Джастином Теру.

Однако радоваться воссоединению бывших возлюбленных поклонники могли недолго: фотография оказалась обычным монтажом.

Что касается Оксман, то она родилась в Хайфе, три года служила в ВВС Израиля, а потом поступила в мединститут. Но, проучившись там пару лет, резко сменила сферу интересов, уйдя из потенциальных гиппократов в дизайнеры. Работы Нери уже выставлялись в нью-йоркском Музее современного искусства, Центре Жоржа Помпиду в Париже и на других престижных площадках.

Акустический шезлонг, созданный Оксман

Оксман также получила в Массачусетском технологическом институте докторскую степень по философии и занимается преподавательской деятельностью. Её лекции пользуются большой популярностью у студентов.

В 2011 году Нери Оксман вышла замуж за композитора Освальдо Голихова. Но вскоре брак распался.

Остается добавить, что в одном из своих давних интервью Оксман неоднозначно высказалась о Питте: «Боготворить стереотипы — часть природы человека и нашей культуры. По этой причине у нас есть Брэд Питт и Джордж Клуни».

И да, параллели между Нери и Амаль, женой Джорджа, который является другом Брэда, напрашиваются сами собой.

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