Побегут ли белорусы покупать валюту?

Как долго будет падать рубль — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Очевидная причина снижения курса белорусского рубля к корзине валют лежит вне Беларуси — это динамика российского рубля к доллару и евро. Рубль уже третий день падает под воздействием санкций, принятых еще в прошлую пятницу, — говорит эксперт. — Если в первые два дня – понедельник и вторник – белорусский рубль даже умудрялся укрепляться относительно валютной корзины, то в среду несколько снизился. Рост доллара и евро опережал снижение российского рубля.

Но, в целом, подчеркивает финансовый аналитик, стоимость корзины сейчас находится вблизи уровня начала года, а это значит, что «с начала года с белорусским рублем не произошло ничего».

Валютная корзина позволяет комплексно оценивать белорусский рубль. Евро, доллар и российский рубль входят в нее потому, что это основные валюты белорусской внешней торговли. В частности, у российского рубля в корзине 50%, у доллара – 30% и у евро – 20%.

— Корзина — это как термометр для определения температуры, она показывает изменение курса белорусского рубля в ситуациях, когда курсы доллара, евро и российского рубля меняются мало того что по-разному, но даже в разные стороны, — поясняет эксперт.

По поводу резкого снижения курса белорусского рубля к евро и доллару в среду Вадим Иосуб делает несколько предположений.

Продолжение прогноза читайте здесь