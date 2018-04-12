«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Убегая от ГАИ, пьяный гомельчанин врезался в магазин, а потом спрятался в мусорном баке
Мимо вымени. Карикатура
Портрет латвийского выпускника: хочет получать не меньше 1500 евро на позиции управляющего
Погода в выходные: по югу местами ожидается до +23°С
Брестчанка предлагала кормить питона котиками. Говорит, ее страницу ВК взломали
21 апреля в Беларуси пройдет субботник. Чиновников послали на малую родину
Что минчане думают про изменение Конституции, и что хотят переписать в основном законе
«Апошняга буржуя мы павесім на гальштуку апошняга бюракрата!»
Ильхам Алиев переизбран президентом Азербайджана с результатом повыше, чем у Лукашенко
У Рэчыцы лекарак пакаралі «хатняй хіміяй» за сьмерць мужчыны пасьля ангіны
Побегут ли белорусы покупать валюту?
У Навагрудскім раёне спілавалі дрэвы разам з буслінымі гнёздамі. Відэафакт
В Беларуси призывают на военную службу офицеров запаса
В авиакатастрофе военно-транспортного Ил-76 в Алжире погибли 257 человек
Литовцы сказали, кого считают «средним классом». Белорусы отстают с большим отрывом
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота
Карбалевич: «Сегодня для Лукашенко не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы»
Экономист назвал самое вредное и опасное заблуждение Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Без этого дня Беларусь была бы частью России с областным центром в Смоленске»
«Посмотришь, планы везде такие красивые, а в головах – пустота»
Байнет: «Отстаньте от людей. Не мешайте выживать!»
Почему угасает белорусская деревня и кто ей в этом помогает
Государыня Рыбка
Euronews показал получасовой репортаж о Беларуси
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»
Латынина: Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста олигархов
Как власти неожиданно создали тысячи рабочих мест и что из этого выйдет
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Тео в белом пиджаке и другие звезды БТ слушают Лукашенко. Фотогалерея лиц
Первые аисты, первые цветы, первые кабриолеты
Как в белорусской деревне в Пасхальную ночь жгут костры – чтобы Христос нашел дорогу в дом
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
12.04.2018
Петр Гайдук
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем

Не надо быть инженером, конструктором или маркетологом, чтобы предсказать, чем закончится затея с выпуском легковых автомобилей на «БелДжи». И для этого не обязательно знать о насущных проблемах нового завода.

Фото aif.by

Хватает и другой информации, позволяющей сделать необходимые выводы. Вот одна из них: 6 апреля Совмин постановил предоставить «Беларусбанку» гарантии в погашении кредита МТЗ.

Интересно, что кредит в объеме 91,6 млн евро был выдан в прошлом году для рефинансирования задолженности перед «БПС-Сбербанком» с взиманием процентов в размере не более 8,5% годовых.

Иными словами, Минский тракторный завод не может обойтись без помощи правительства. Если вспомнить, сколько лет МТЗ был в лидерах страны по убыткам, то становится очевидным, что в условиях нормальной рыночной экономики предприятие давно бы стало банкротом.

МТЗ, у которого за плечами более 70 лет традиций и технически разработок. У которого в штате куча специалистов – людей, которые действительно что-то смыслят в тракторах и умеют их делать. Но даже это не помогает заводу быть успешным и зарабатывать для страны деньги.

Аналогичная ситуация с МАЗом. Те же 70 лет традиций, квалифицированный штат специалистов и все же куча проблем, которые решаются лишь за счет налогоплательщиков.

Отсюда вопрос: если у нас не очень с грузовиками и тракторами, то с какого перепугу в рамках существующей системы станет отлично с легковушками, которые здесь, по сути, никогда не производили?

В Беларуси только планируют создать конструкторское бюро легковых автомобилей. Вице-премьер Владимир Семашко сказал недавно: «Необходимо набирать, учить людей, повышать компетенцию в автомобилестроении. Такую непростую задачу думаем, что решим».

И ладно, если бы «БелДжи» оказался негосударственным проектом, если бы вкладывался в него частник, который привел бы опытную команду специалистов и взял бы на себя все риски. Так нет, все делается по прежней схеме.

Вот и нового руководителя привели из Минпрома. Руководителя, который вплотную не занимался производством легковых автомобилей. Из Минпрома, который не может вытянуть из пропасти МАЗ и МТЗ с огромными традициями.

На рынке легковых автомобилей бешеная конкуренция. Недавно банкротство пережили такие легенды как General Motors и Chrysler. А белорусские власти хотят с кондачка потеснить других на рынке своим автомобилем.

То ли мы чего-то не понимаем, то ли они что-то скрывают – возможно, даже от своей логики и здравого смысла.  

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:121)
Главное
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
Драма в Мадриде: «Ювентус» отыгрался с 0:3, но…
Две новости за сутки, подтверждающие наше «Зазеркалье»
Турчинов рассказал, что ему пообещал Лукашенко после аннексии Крыма
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
На кого Питт променял Джоли (голосование)
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY