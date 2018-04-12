«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем

Не надо быть инженером, конструктором или маркетологом, чтобы предсказать, чем закончится затея с выпуском легковых автомобилей на «БелДжи». И для этого не обязательно знать о насущных проблемах нового завода.

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Хватает и другой информации, позволяющей сделать необходимые выводы. Вот одна из них: 6 апреля Совмин постановил предоставить «Беларусбанку» гарантии в погашении кредита МТЗ.

Интересно, что кредит в объеме 91,6 млн евро был выдан в прошлом году для рефинансирования задолженности перед «БПС-Сбербанком» с взиманием процентов в размере не более 8,5% годовых.

Иными словами, Минский тракторный завод не может обойтись без помощи правительства. Если вспомнить, сколько лет МТЗ был в лидерах страны по убыткам, то становится очевидным, что в условиях нормальной рыночной экономики предприятие давно бы стало банкротом.

МТЗ, у которого за плечами более 70 лет традиций и технически разработок. У которого в штате куча специалистов – людей, которые действительно что-то смыслят в тракторах и умеют их делать. Но даже это не помогает заводу быть успешным и зарабатывать для страны деньги.

Аналогичная ситуация с МАЗом. Те же 70 лет традиций, квалифицированный штат специалистов и все же куча проблем, которые решаются лишь за счет налогоплательщиков.

Отсюда вопрос: если у нас не очень с грузовиками и тракторами, то с какого перепугу в рамках существующей системы станет отлично с легковушками, которые здесь, по сути, никогда не производили?

В Беларуси только планируют создать конструкторское бюро легковых автомобилей. Вице-премьер Владимир Семашко сказал недавно: «Необходимо набирать, учить людей, повышать компетенцию в автомобилестроении. Такую непростую задачу думаем, что решим».

И ладно, если бы «БелДжи» оказался негосударственным проектом, если бы вкладывался в него частник, который привел бы опытную команду специалистов и взял бы на себя все риски. Так нет, все делается по прежней схеме.

Вот и нового руководителя привели из Минпрома. Руководителя, который вплотную не занимался производством легковых автомобилей. Из Минпрома, который не может вытянуть из пропасти МАЗ и МТЗ с огромными традициями.

На рынке легковых автомобилей бешеная конкуренция. Недавно банкротство пережили такие легенды как General Motors и Chrysler. А белорусские власти хотят с кондачка потеснить других на рынке своим автомобилем.

То ли мы чего-то не понимаем, то ли они что-то скрывают – возможно, даже от своей логики и здравого смысла.